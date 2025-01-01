Полицаи от сектор "Издирване" в СДВР откриха 78-годишна жена, която изчезна преди дни. Възрастната жена бе в неизвестност от неделя. Жената е в добро общо състояние.

Сигнал за изчезването й подаде дъщеря й.

Соня Куртева, фейсбук

Няколко екипа на „Търсене и спасяване - България“ (ТСБ), близки, познати и доброволци издирваха 78-годишна жена. Тя бе изчезнала в района на вилна зона Горна баня.

Припомняме, че към 08:00 ч. тази сутрин екипи на ТСБ бяха на терен близо 12 часа, като издирването продължи без прекъсване.