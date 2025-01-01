Ако сте от семейства, които искат да излязат от комерсиализацията на Коледа и да покажат на децата си по-висши ценности, значи даряването и правенето на добро са за вас. Една от възможностите за това е локализирана в парковото пространство пред Националния дворец на културата в София.

Кампанията се нарича „От Дете за Дете - Стани таен Дядо Коледа“, а сърцето ѝ тупти в Къщичка на надеждата №9 в Sofia Christmas Fest (пред НДК). Там всеки сърцат малчуган може да занесе подарък и лакомство за дете в нужда, като на място му нарисува и картичка с послание.

Тази година е третото издание на кампанията, в която дотук над 2000 деца станаха Тайни Дядо Коледа и подариха радост на свои връстници в нужда. Събрани са над 15 000 лв. дарения, с които са осигурени още повече подаръци, а стотици деца са създали ръчно изработени коледни картички с топли пожелания към своите неизвестни приятели, отчитат във Facebook страницата си организаторите.

Зад всичко това стоят софийските Ротари клубове, заедно с клубове от страната и с незаменимата подкрепа на Sofia Christmas Fest, които предоставят своята вълшебна коледна къщичка. Да не забравяме и труда и отдадеността на десетки доброволци от Ротари, Ротаракт и Интеракт клубове от София и страната, които заедно с добрите деца на България сътворяват чудеса.

Не губете време и се включете с вашите деца, за да им покажете, че Коледа не е само свръхпотребление, а и мисъл и грижа за ближния.