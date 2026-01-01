По искане на Софийска районна прокуратура е задържан под стража 22-годишен мъж за грабеж над таксиметров шофьор.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 14 декември 2025 около 03,40 часа от таксиметров автомобил, в София, е отнел чанта с документи и 500 лева в нея и таблет от владението на таксиметров шофьор. Той е издърпал със сила чантата и таблета от колата на мъжа и е избягал.

По случая се води разследване, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години. Той е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда е наложил на мъжа най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд