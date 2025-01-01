Софийска районна прокуратура обвини 55-годишен мъж за държане на цигари без бандерол, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 ноември в село Доброславци, обвиняемият в гаражна клетка е държал 3500 кутии цигари без български бандерол.

По случая е започнато разследване, за което се предвижда затвор от 1 до 6 години и глоба.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесе искане за определяне на мярка за постоянен арест.