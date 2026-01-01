Представители на Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България излязоха на протест. Те паркираха репатраци от двете страни на Софийския околовръстен път в района между Казичене и „Цариградско шосе“, но не блокираха пътя.

Протестиращите носеха плакати с надписи „Ние не сме крадци“ и „Г-н министър, среща кога?“.

БТА

Представителите на бранша настояват за открит и конструктивен диалог, прозрачност в процеса на вземане на решения и равнопоставено участие на всички заинтересовани страни по въпроси, засягащи както сектора, така и безопасността на движението по пътищата, акцентират още от асоциацията.

По-рано днес от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщиха, че служебният министър Николай Найденов ще даде брифинг във връзка с протеста.