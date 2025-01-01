По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 29-годишен мъж, системно следил жена.
Събраните до момента доказателства сочат, че на различни дати в периода от октомври до ноември в София обвиняемият системно е следил жена, с която е имал връзка преди време.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.
С постановление на прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.
Той е осъждан.
След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Мярка подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.