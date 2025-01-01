По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 29-годишен мъж, системно следил жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на различни дати в периода от октомври до ноември в София обвиняемият системно е следил жена, с която е имал връзка преди време.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

Той е осъждан.

След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярка подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.