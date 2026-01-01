Мъж прегази две котки с колата си в Софийско, съобщиха от полицията.

В качеството на обвиняем е привлечен жителят на село Мусачево, за когото разследващите са разкрили, че на 23 май вечерта умишлено е прегазил и умъртвил с автомобила си котките на улица в селото.

След доклад на събраните доказателства в Районния съд 63-годишният е осъден на една година „лишаване от свобода“ с отлагане на наказанието за три години и глоба от 1000 евро.

Към наказателна отговорност е привлечен и столичанин, проявил жестокост и причинил смъртта на куче в село Туден.

Разследването по случая е проведено от служители на Районно управление-Годеч. На обвиняемия е наложена мярка „подписка“.