Софийска районна прокуратура обвини и задържа 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 76-годишната си майка.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23 ноември в ж.к. „Дружба“в гр. София обвиняемият е нанесъл удари с ръце в областта на главата на своята майка. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в множество подкожни хематоми по лицето и главата й.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие

По случая е образувано досъдебно, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.