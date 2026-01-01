По искане на Софийската районна прокуратура съдът остави в ареста мъж, обвинен в опит за въоръжен грабеж и още три престъпления.

Обвиняемият П.Л. е привлечен към наказателна отговорност за инцидент от 29 януари 2026 г. Около 9:20 ч. в двор на автосервиз в София той е направил опит да отнеме лек автомобил „Ауди“, като е насочил пистолет към мъж с инициали А.А. и му е наредил да му предаде ключовете. Деянието е останало недовършено по независещи от извършителя причини.

Според обвинението П.Л. е държал огнестрелно оръжие без необходимото разрешително. Той е обвинен още за противозаконно проникване в друг лек автомобил марка „Ауди“, както и за държане на метамфетамин с нето тегло 3,14 грама.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по няколко текста от Наказателния кодекс, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът е бил задържан първоначално за срок до 72 часа.

След внесено от прокуратурата искане съдът е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Определението подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.