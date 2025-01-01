"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 25 ноември - вторник във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Дряновски манастир“, кв. „Васил Левски“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Дряновски манастир“ от ул. „Поп Грую“ до ул. „Проф. Антон Митов“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Поп Грую“ на кръстовището с ул. „Дряновски манастир“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.