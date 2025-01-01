"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 31 октомври - петък във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Марко Темнялов“, жк. „Дианабад“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Константин Попрусинов“, ул. „Марко Темнялов“ и ул. „Буенос Айрес“, ул. „Никола Габровски“ от ул. „Кирил Цонев“ до бул. „Д-р Г.М. Димитров“, ул. „Крум Кюлявков“ от ул. „Никола Габровски“ до ул. „Владимир Трифонов“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Марко Темнялов“ до бл. 20.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.