"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 31 октомври - петък във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Марко Темнялов“, жк. „Дианабад“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Константин Попрусинов“, ул. „Марко Темнялов“ и ул. „Буенос Айрес“, ул. „Никола Габровски“ от ул. „Кирил Цонев“ до бул. „Д-р Г.М. Димитров“, ул. „Крум Кюлявков“ от ул. „Никола Габровски“ до ул. „Владимир Трифонов“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Марко Темнялов“ до бл. 20.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.