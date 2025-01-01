"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 8 октомври - сряда във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Търнов рид“, в.з. Банкя се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Търнов рид“ от ул. „Сакар“ до ул. „Свобода“, ул. „Ерма“, ул. „Тинтява“ от ул. „Ерма“ до ул. „Търнов рид“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Ерма“ - кръстовището с ул. „Тинтява.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.