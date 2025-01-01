"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 8 октомври - сряда във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Търнов рид“, в.з. Банкя се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Търнов рид“ от ул. „Сакар“ до ул. „Свобода“, ул. „Ерма“, ул. „Тинтява“ от ул. „Ерма“ до ул. „Търнов рид“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Ерма“ - кръстовището с ул. „Тинтява.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.