Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 33-годишен мъж, склонил 20-годишна жена да проституира в София, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от неустановена дата в средата на октомври 2025 г. до 28 януари, обвиняемият е склонил жената към проституция, като я накарал да проституира и публикувал обяви за секс услуги, предоставяни от нея в сайтове, предлагащи такива услуги.

Парите, спечелени от предоставяните секс услуги, жената предоставяла на обвиняемия.

За престъплението се предвижда наказание „лишаване на свобода“ от 1 до 6 години и глоба от 5000 до 15 000 лева.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.