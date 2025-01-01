Двама непълнолетни пребиха мъж в Самоков, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден от пострадалия, който съобщил, че двама младежи са му нанесли юмручни удари, причинявайки му отоци и насинявания по лицето и тялото.

16-годишен тийнейджър удари с метална тръба 18-годишен младеж в Самоков

След проведени оперативно-издирвателни действия криминалистите от Районното управление – Самоков установили, че извършители на деянието са двама непълнолетни, вече познати на инспекторите от Детската педагогическа стая.

Непълнолетни пребиха тийнейджъри в Самоков

В хода на работата по случая момчетата са признали изцяло вината си и са дали пълни самопризнания.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.