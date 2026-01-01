Извършен е въоръжен грабеж на инкасо автомобил в района на жп гарата в Ихтиман, съобщи на брифинг на директорът на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов.

Извършителите са били с маски и са насочили огнестрелно оръжие към охранителите на инкасо автомобила. По думите на Ценов те са млади, но неизвестни към момента на МВР и по настоящ адрес живеят в град София. Към момента са задържани.

Предстои да се изясни дали има пропуск от страна на охраната на инкасо автомобила.

Инкасо автомобилът е трябвало да вземе оборота от касите на жп гарата и след това е трябвало да заредят банкомати в Ихтиман.

Откраднати са две касети с малко над 80 000 евро. Двамата мъже са изхвърлили парите по пътя, докато са бягали, след като е започнало преследването от полицията.

"Незабавно е предприето издирване и след доста дълго преследване пеша в посока село Стамболово служителите на РУ-Ихтиман забелязват и след това задържат двама атлетични мъже", обясни още Ценов.

В близост до село Стамболово е установен автомобил, към момента не можем да гарантираме, че е използван от извършителите, но вероятно това е причината да тръгнат пеша, каза още директорът на ОДМВР-София.