Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотични вещества.

На 01 септември около 02:20 часа обвиняемият А.Б. управлявал лек автомобил по ул. “Бесарабия” в гр. София. Той седнал зад волана след употреба на метамфетамин, амфетамин, канабис и бензодиазепин, което е установено от служителите на реда с „Дръг тест 5000“.

По случая се води разследване, като за подобно престъпление се предвижда затвор.

А.Б. е осъждан и е в изпитателен срок. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.