Повече от месец след трагедията на Витоша, при която дърво падна върху автомобил и уби 31-годишна жена, сигналите за опасни дървета продължават.

Силният вятър отне живот: Майка на две деца загина, след като дърво падна върху колата им на Витоша (ОБЗОР)

Според живеещи край ул. "Беловодски път" мерки от страна на компетентните институции не се предприемат, предава БНТ.

„В рамките на около 4 години ежегодишно подавам сигнали. Не само аз, всички комшии, които живеем тук наоколо. Подарените сигнали най-вероятно, ако ги сумирам, са стотици. В последния месец съм подал поне 10. Безотговорността в годините на институциите е ужасна“, заяви Георги Сидеров, който живее в района.

По думите му реакция на подадените сигнали не е последвала.

От своя страна кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков заяви, че конкретният сигнал е обработен.

„Конкретният сигнал, за който сме се събрали всички тук е обработен. Заседнатите дървета попадат в три имота. Два от тях са частни. Единият попада в имото общинска съобственост за път, като почистването на дървета по пътища за масово градски транспорт, какъвто и този път, е отговорно с на Столична община.“

По отношение на частните имоти той посочи, че е изпратено писмо.