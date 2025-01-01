Авария остави без вода квартали в София, съобщиха от "Софийска вода".

Във връзка с отстраняване на аварията по ул. „Никола Станчев“ водоподаването ще бъде спряно в кв. "Малинова долина" - между ул. "Проф. Д-р Иван Странски", бул. "Св. Климент Охридски", ул. "Проф. Крикор Азарян", ул. "Проф. Живко Сталев" и ул. "Инж. Стоимен Сарафов" - в участъка между ул. 7 и ул. 2.

С нарушено налягане ще са:

- кв. "Витоша" - в района между ул. "Проф. Васил Арнаудов", бул. "Симеоновско шосе", ул. "Екатерина Ненчева" и ул. "Проф. Константин Гълъбов"

- жк. "Студентски град" - в района между ул. "Акад. Борис Стефанов", ул. "Проф. Атанас Иширков", ул. "Проф. Кирил Попов" и ул. "Атанас Манчев"