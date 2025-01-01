Осъдиха на четири месеца затвор 38-годишен мъж, заканил се с убийство на 67-годишен жител на село Новачене, съобщиха от обвинението.

На 24 септември 2025 г. пред частен дом в село Новачене, община Ботевград, 38-годишен мъж се заканил с убийство на 67-годишен жител на селото. Освен това блъскал с ръце по портата, опитвайки се да я отвори, за да стигне до пострадалия, и посягал да го удари.

Още същия ден извършителят е бил привлечен в качеството на обвиняем.

На 26 септември 2025 г., с определение на съда на обвиняемия е наложено наказание 4 месеца затвор при строг режим на изтърпяване. То има последиците на влязла в сила присъда.