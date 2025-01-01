В едната лента се извършва движението по пътя между шуменския квартал "Макак" и село Царев брод заради катастрофа със загинал, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР-Шумен Ася Йорданова.

Движението се регулира от екипи на пътната полиция. Водачите да шофират с повишено внимание в участъка, добави Йорданова.

Сигналът за тежкото пътнотранспортно произшествие между два автомобила по пътя между шуменския квартал "Макак" и село Царев брод, близо до разклона за с. Коньовец, е приет в дежурната част на ОДМВР - Шумен.

По първоначални данни водачът на лек автомобил, който се е движил в посока към шуменския кв. "Макак" е предприел изпреварване, загубил е контрол над автомобила, завъртял се е на пътното платно, и се е ударил в крайпътната мантинела. Последвал е удар с идващия насрещно водач на автомобил .

Към момента е ясно, че на място е загинала млада жена, която е била зад волана на едната кола. Водачът на другата кола е откаран за преглед в шуменската болница, оплакал се е от болки в крака. Извършва се оглед на място, допълни Йорданова.