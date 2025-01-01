Движението по автомагистрала „Хемус“, близо до Шумен, в посока Варна, е затруднено заради пътен инцидент с тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Екипи на „Пътна полиция“ са на място и ще подпомагат водачите.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Пред служителите на реда е казал, че по време на движение му е прилошало.

Пътнотранспортните произшествия в Шуменско са 462 от началото на годината до 1 септември, загинали са петима участници в пътното движение.