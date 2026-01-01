Две жени са заплашени с убийство в Шуменско, съобщиха от полицията.

На 24 януари е подаден сигнал от 24-годишна жена, че между нея и мъжът ѝ е възникнал скандал. Той е на 28 години и е отправил закана за убийство. Мъжът напуснал жилището. Не е установен.

Мъж преби жена си в Пазарджишко

За закана за убийство, отправена към бившата си приятелка, е задържан 36-годишен от село Илия Блъсково. Сигналът е подаден от 30-годишна жена на 23 януари.

Тя е съобщила, че мъжът, с когото преди време е живеела на семейни начала, се заканил в дома ѝ в село Новосел. Мъжът е установен и задържан.