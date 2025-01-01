56-годишен мъж причака бившата си приятелка в дома ѝ в Русенско и я удря с метална тръба, съобщиха от полицията.

По случая се води разследване от униформените от Районно управление-Бяла.

Сигналът за насилието е подаден на 9 декември. То е станало предната нощ в частен дом в беленско село.

Живееща на адрес в селото жена се е завърнала в дома си на 8 декември. Тя е заварила бившия си партньор.

Между двамата е станал скандал, при който той ѝ е нанесъл два удара по ръцете с металната тръба.

Жената е пострадала и по случая се води разследване.