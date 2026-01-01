Цветно хоро се изви в центъра на Русе по повод светлия християнски празник Великден. Събитието се проведе за 35-и път и беше организирано от Община Русе и Фолклорния танцов театър „Найден Киров“.

В програмата се включиха участници от различни възрасти от ансамблите „Русчуклийче“, „Зорница“ и „Здравец“ към Общинския детски център за култура и изкуство, както и фолклорният танцов състав „Зора“ при Общинския младежки дом.

Кулминацията на празника беше голямото великденско хоро, в което под съпровода на музиканти от танцовия театър се включиха всички присъстващи.

Традиционно бяха организирани и конкурси за най-красиво писано яйце и за най-здраво яйце „борец“. Водещи на проявата бяха Десислава Николова и Йовко Кънев.