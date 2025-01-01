Започва проверка на състоянието на речните корита и дигите в Русенско, съобщи областният управител Драгомир Драганов, цитиран от БГНЕС.

Специално внимание ще бъде отделено на зоните със значителен потенциален риск от наводнения, проводимостта на реките и техните корекции, както и на изградените диги.

Ще се следи също за наличие на брегова ерозия и оттичането на повърхностните води. В обхвата на проверките попадат и деретата, отводнителните и напоителните канали.

Ще се проверят и хвостохранилищата на територията на Ветово и Ценово. Резултатите се очаква да станат ясни до края на месеца или най-късно през ноември.

Областният управител Драгомир Драганов и неговият заместник Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички страни, имащи отношение към управлението на водите и при повишаване риска от преливане е създадена организация за незабавно реагиране.

Предстоящите проверки ще се извършват от междуведомствена комисия с представители на всички държавни институции, имащи отношение по темата.