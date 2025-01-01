Прокуратурата иска задържане под стража и за четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе. Деянието е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда.

С две обвинения са единият от 18-годишните младежи и 15-годишният ученик. Другите двама – на 18 и 19 години – са обвинени само за хулиганство. Побоят, в резултат на който ст. комисар Николай Кожухаров е получил тежка телесна повреда, е станал с нанасяне на удари с ръце и крака.

В съда днес се яви първият от обвиняемите Жулиен Кязимов. Той- отговоря за хулиганство и за нанасяне тежка телесна повреда на директора на полицията в Русе. Прокуратурата иска постоянното му задържане от съда.

Шефът на русенската полиция е в тежко състояние след побой от младежи

Престъплението по чл. 325, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК е осъществено от четирите лица при условията на съизвършителство и се изразява в непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - предизвикателно, дръзко и арогантно на публично място са псували и обиждали лицата, които са се опитали да спрат действията им - директорът на ОД на МВР – гр. Русе и негов съсед – Г.Д. – на 36 години, като безпричинно са им нанесли множество удари по крайниците и тялото. Това престъпление по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост съобразно критериите на обществото и закона.

Още едно невръстно дете е било свидетел на побоя в центъра на Русе, при който пострада директорът на ОД на МВР - Русе Николай Кожухаров. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи. Това ясно в съдебната зала, където прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени, предаде NOVA.

Първи пред съда по искане на Окръжната прокуратура в Русе се изправи Жулиен Кязимов, който е роден през 2006 г. и е студент в Русенския университет "Ангел Кънчев".

Според защитата на Кязимов видеозаписите от камерите, заснели побоя, били неясни и от тях не ставало ясно кой е нанесъл удари върху Кожухаров.

Адвокатката на 19-годишния младеж - Сияна Великова, заяви, че Кожухаров се е легитимирал едва след приключване на свадата. Инцидентът бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката застанал пред колата на 4-мата, така че тя да не може да тръгне.