Окръжната прокуратура в Русе ще внесе искане за постоянен арест спрямо четиримата обвиняеми, пребили директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров. Това съобщиха на брифинг от обвинението.

Състоянието на шефа на полицията към момента е стабилно. Инцидентът е станал непосредствено под блока, в който той живее.

„До момента двама души са привлечени като обвиняеми за хулиганство, а другите за хулиганство и тежка телесна повреда“, допълниха от прокуратурата относно инцидента.Те са задържани, като най-възрастният от тях Виктор Иванов (на 19 г.) е задържан за 72 часа, Кирил Гочев на 18 години и е арестуван за 72 часа, на 18-годишния Жулиен Кязъмов са повдигнати две обвинения, а на 15-годишния младеж Станислав А. също са повдигнати две обвинения - задържан е за 48 часа.

Колата е собственост на едно от лицата - Кирил Гочев, което е без баща, а майка му е починала преди 2 години. Отгледан е от баба си. Младият мъж работел като сервитьор.

Шефът на русенската полиция е в тежко състояние след побой от младежи

Непълнолетният бил този, който настоявал за личното си пространство и твърдял, че не го интересува коя е жертвата.

„Бяха събранни допълнителни данни и доказателства, с които да бъде направено заключение за нараняванията на Кожухаров. Делото е изпратено в Окръжна прокуратура, защото има тежка телесна повреда“, заявяват още от прокуратурата.

Припомняме, че тежкият побой е настъпил след направена забележка за опасно шофиране.