21-годишна родилка почина в университетската болница „Канев” в Русе. На 21 август жената е родила второто си дете. Два дни по-късно е починала.

Роднините ѝ търсят истината за случилото се. Разказват, че се е оплаквала от болки, но никой не ѝ е обърнал внимание, предава NOVA .

Семейството е от Две могили. Пред болнизата се събраха десетки техни роднини. „Звънна ми тя и ми каза: „Честито, имаме момче”. На сутринта ми каза, че има остри болки в корема.

Пак викам лекарите, нищо не предприемат, успокояват ме - казват, че няма нищо, децата са здрави, жена ми е здрава. Цял ден никой не идва при нея, никой не ѝ обръща внимание”, разказа Светлин Георгиев, съпруг на починалата родилка.

„Удариха две инжекции. След това детето стана по-лошо. Причината искаме да знаем”, заяви Севда Маринова, баба на починалата родилка. „Прокуратурата нека си свърши работата – аз не съм съдник, не мога да съдя, не мога да отнемам души като тях”, заяви Светлин Георгиев.

От болницата съобщиха, че е сезирана Окръжната прокуратура, разпоредена е и вътрешна проверка.