Двама мъже задигнаха картофи от заведение в Русе, съобщиха от полицията.

Кражбата е станала на 23 ноември в двора на ресторанта на ул. „Борисова“.

На място са установени двама познати на оргнаите на реда - на 63 и 54 години, които били заловени в момент на пренасяне на три торби картофи - по 10 килограма всяка.

Един от тях бил в двора, след като прескочил ограда, а вторият - отвън.

Те са били задържани и по случая се води разследване.