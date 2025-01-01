18-годишен шофьор блъсна мъж и премина през крака му, пострадалият е загинал в болница, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 10 ноември около 12:00 часа, в Районното управление е постъпила информация от УМБАЛ „Канев“ – Русе за мъж, починал вследствие на тежки травми.

Установено е, че ден по-рано, на 9 ноември, той е бил приет в отделението по обща хирургия с множество травматични увреждания. Въпреки оказаната медицинска помощ, мъжът е починал на следващия ден.

В хода на първоначалните полицейски действия е установено, че на 9 ноември, около 19:00 часа, на кръстовището на улиците „Камчия“ и „Огоста“ в Бяла е настъпило пътнотранспортно произшествие. Лек автомобил, управляван от 18-годишен местен жител, се е движел по ул. „Камчия“ и при преминаване през кръстовището е блъснал пешеходец, който се е намирал в началото на ул. „Огоста“. След удара автомобилът е преминал през левия крак и тялото на пострадалия.

Шофьорът е транспортирал мъжа до болницата в Бяла, а впоследствие той е бил прехвърлен в УМБАЛ „Канев“ – Русе, където е починал.

Извършени са оглед на мястото на произшествието, разпитани са свидетели и е назначена съдебно-медицинска експертиза за уточняване на причината за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.