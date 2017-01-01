Русе

110 ученици се включиха в "Лъвски скок"

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Tурнир "Лъвски скок"
Tурнир "Лъвски скок"
Днес, в спортен комплекс „Ялта“ се проведе поредното издание на турнир „Лъвски скок“, който се организира от Община Русе, СЛАК „Дунав“ и РУО – Русе. На събитието присъства началникът на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Сашо Щерев.
 В събитието взеха участие 110 ученици от 12 училища от град Русе и с. Николово.
 
Победителите в различните категории са:
Скок дължина от място
Момичета 2005/2006 г.
  1. Ния Петрова – ОУ „Любен Каравелов” – 2,30 м
  2. Ана – Мария Стефанова – СУ „Възраждане” – 2,12 м
  3. Гергана Айзнер – ОУ „Любен Каравелов” – 2,04 м
Момчета 2005/2006 г.
  1. Димитър Георгиев – МГ „Баба Тонка” – 2,15 м
  2. Габриел Кутинчев – МГ „Баба Тонка” – 2,15 м
  3. Даниел Ангелов – СУ „Възраждане” – 2,10 м
Момичета 2003/2004 г.
  1. Румяна Мартева – СУ „Христо Ботев” – 2,36 м
  2. Йоана Мицова – МГ „Баба Тонка” – 2,28 м
  3. Ния Светославова – СУ „Възраждане” – 2,22 м
Момчета 2003/2004 г.
  1. Радостин Игнатов – СУ „Възраждане” – 2,60 м
  2. Кристиян Игнатов – ПГЕЕ – 2,55 м
  3. Николай Георгиев – СУ „Христо Ботев” – 2,50 м
Отборно надскачане
Момичета, момчета 2005/2006 г.
  1. ОУ „Любен Каравелов” – 11,43 м
  2. ОУ  „Отец Паисий” -11,38 м
  3. СУ „Христо Ботев” – 11,04 м
Момичета, момчета 2003/2004 г.
  1. СУ „Христо Ботев” – 13,04 м
  2. СУ „Възраждане” – 12,79 м
  3. МГ  „Баба Тонка” – 12,64 м
 
 
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