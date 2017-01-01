Ния Петрова – ОУ „Любен Каравелов” – 2,30 м Ана – Мария Стефанова – СУ „Възраждане” – 2,12 м Гергана Айзнер – ОУ „Любен Каравелов” – 2,04 м

Димитър Георгиев – МГ „Баба Тонка” – 2,15 м Габриел Кутинчев – МГ „Баба Тонка” – 2,15 м Даниел Ангелов – СУ „Възраждане” – 2,10 м

Румяна Мартева – СУ „Христо Ботев” – 2,36 м Йоана Мицова – МГ „Баба Тонка” – 2,28 м Ния Светославова – СУ „Възраждане” – 2,22 м

Радостин Игнатов – СУ „Възраждане” – 2,60 м Кристиян Игнатов – ПГЕЕ – 2,55 м Николай Георгиев – СУ „Христо Ботев” – 2,50 м

ОУ „Любен Каравелов” – 11,43 м ОУ „Отец Паисий” -11,38 м СУ „Христо Ботев” – 11,04 м

СУ „Христо Ботев” – 13,04 м СУ „Възраждане” – 12,79 м МГ „Баба Тонка” – 12,64 м

Днес, в спортен комплекс „Ялта“ се проведе поредното издание на турнир „Лъвски скок“, който се организира от Община Русе, СЛАК „Дунав“ и РУО – Русе. На събитието присъства началникът на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Сашо Щерев.В събитието взеха участие 110 ученици от 12 училища от град Русе и с. Николово.Победителите в различните категории са:Момичета 2005/2006 г.Момчета 2005/2006 г.Момичета 2003/2004 г.Момчета 2003/2004 г.Момичета, момчета 2005/2006 г.Момичета, момчета 2003/2004 г.