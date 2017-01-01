110 ученици се включиха в "Лъвски скок"
Tурнир "Лъвски скок"
Днес, в спортен комплекс „Ялта“ се проведе поредното издание на турнир „Лъвски скок“, който се организира от Община Русе, СЛАК „Дунав“ и РУО – Русе. На събитието присъства началникът на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Сашо Щерев.
В събитието взеха участие 110 ученици от 12 училища от град Русе и с. Николово.
Победителите в различните категории са:
Скок дължина от място
Момичета 2005/2006 г.
Момичета, момчета 2005/2006 г.
В събитието взеха участие 110 ученици от 12 училища от град Русе и с. Николово.
Победителите в различните категории са:
Скок дължина от място
Момичета 2005/2006 г.
- Ния Петрова – ОУ „Любен Каравелов” – 2,30 м
- Ана – Мария Стефанова – СУ „Възраждане” – 2,12 м
- Гергана Айзнер – ОУ „Любен Каравелов” – 2,04 м
- Димитър Георгиев – МГ „Баба Тонка” – 2,15 м
- Габриел Кутинчев – МГ „Баба Тонка” – 2,15 м
- Даниел Ангелов – СУ „Възраждане” – 2,10 м
- Румяна Мартева – СУ „Христо Ботев” – 2,36 м
- Йоана Мицова – МГ „Баба Тонка” – 2,28 м
- Ния Светославова – СУ „Възраждане” – 2,22 м
- Радостин Игнатов – СУ „Възраждане” – 2,60 м
- Кристиян Игнатов – ПГЕЕ – 2,55 м
- Николай Георгиев – СУ „Христо Ботев” – 2,50 м
Момичета, момчета 2005/2006 г.
- ОУ „Любен Каравелов” – 11,43 м
- ОУ „Отец Паисий” -11,38 м
- СУ „Христо Ботев” – 11,04 м
- СУ „Христо Ботев” – 13,04 м
- СУ „Възраждане” – 12,79 м
- МГ „Баба Тонка” – 12,64 м