Община Разград въвежда допълнителна възможност за заплащане на паркирането в синя зона чрез QR код, съобщиха от общинската администрация.

Новият метод позволява бързо и лесно плащане, без необходимост от сваляне на мобилно приложение. За целта е достатъчно да се използва камерата на телефона. Стикери с QR кодове вече са поставени на всички указателни табели в зоната за платено паркиране в Разград.

Опцията е подходяща и за чуждестранни граждани, които нямат българска SIM карта. След сканиране на QR кода потребителят избира времето за престой и въвежда регистрационния номер на автомобила и имейл за кореспонденция. След натискане на бутона „Плати“ той се прехвърля към виртуален ПОС терминал. При желание може да получи и електронен фискален бон, обясниха от общинската администрация и напомниха, че цената за един час престой в синя зона в Разград е 0,60 евро.

Правилата за ползване на зоната вече са обобщени в специална секция на сайта на Община Разград. Там са описани всички възможности за заплащане на кратковременното паркиране – чрез паркомати, SMS, мобилно приложение и QR код, допълниха от Общината.

От началото на юли Община Разград прие нови правила за платеното паркиране, а в началото на април въведе и възможност за дигитално плащане в синя зона чрез услугата „Вlink паркинг“.