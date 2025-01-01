Проверка на всички язовирни стени в областта разпореди директорът на ОДМВР-Разград, съобщиха от полицията.

Старши комисар Диян Симеонов се самосезира след падналите продължителни обилни валежи от дъжд и във връзка с пропуканата стена на язовира над русенското село Николово.

Случаят стана известен днес, след като кметът на Николово подаде сигнал във Второ РУ - Русе за компрометираната там язовирна стена. Полицейски служители от всички Районни управления към ОДМВР-Разград ще извършат обход на водоемите в региона, за да се провери състоянието им, както и да се изключи вероятността от риск за населението.