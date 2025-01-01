Мъж преби бившата си приятелка в Разградско, съобщиха от полицията.

32-годишен мъж е подал сигнал на 18 август, че мъж е влязъл в дома на 31-годишната му сестра в кубратското село Беловец.

Мъжът, във видимо нетрезво състояние, ѝ нанесъл удари с юмруци и шамари.

Установено е, че това е бившият приятел на пострадалата - криминално проявен 21-годишен мъжот Беловец.

След отправени разпореждания от униформените служители - мъжът е ударил по ръката един от тях.

Той е задържан. Тестът му е отчел 2,57 промила алкохол.