Ръст на катастрофите през изминалия есенно-зимен сезон отчетоха от сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР в Разград. От първи ноември 2024 г. до края на март тази година по пътищата в областта са станали 223 пътнотранспортни произшествия (ПТП). От тях 62 са тежки с трима загинали и 88 ранени, съобщи на пресконференция началникът на сектор "Пътна полиция" главен инспектор Теодор Тодоров. В сравнение със същия период на предходната година пътните инциденти се увеличил с 65, тежките катастрофи са с 14 повече. Ръстът при загиналите е с двама, а при ранените с 24.

През ноември 2024 г. по време на провеждане на акция „Зима“ на територията на Разградска област са настъпили 39 ПТП, от които девет тежки с 12 ранени. В сравнение със същия период на 2023 г. катастрофите са със седем повече, тежките ПТП се увеличили с едно, а ранените с двама. И през двата периода няма загинали, посочи Тодоров. Той добави, че през изминалия есенно-зимен сезон за извършени законови нарушения са съставени 1879 акта и са наложени 8417 глоби по фиш. Издадени са 1764 наказателни постановления, 4620 електронни фиша и 627 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка.

Началникът на сектор „Пътна полиция“ в Разград заяви още, че по време на миналогодишната акция „Зима“ през трите кампании са проведени три полицейски операции, като са съставени 123 акта и са наложени 789 глоби по фиш.

Главен инспектор Теодор Тодоров каза още, че през настъпващия есенно-зимен аварийността нараства, увеличава се рискът от възникване на злополуки поради неизправни и нерегулирани фарове, съчетано с неправилното движение на пешеходци по тъмно. Като друг негативен фактор той посочи липсващото или недостатъчно улично осветление в населените места, включително и на най-уязвимите участъци, пешеходни пътеки и кръстовища, отсъствието на хоризонтална маркировка в населените места и извън тях. По думите му нарастват и произшествията с неподготвени за зимата автомобили, движещи се с износени или летни гуми на мокри, заснежени и заледени настилки. Затова от 1 ноември стартира традиционната акция на полицията „Зима“, като в хода ѝ ще бъдат реализирани три кампании.

Началникът на сектор „Пътна полиция“ призова водачите на моторни превозни средства и пешеходците да бъдат внимателни и да спазват стриктно правилата за движение.