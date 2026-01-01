Районна прокуратура-Пловдив повдигна четири обвинения спрямо 25-годишен преподавател за блудство с непълнолетни след подаден сигнал, съобщиха от държавното обвинение. Мъжът е работил от няколко месеца като учител по география в СУ "Софроний Врачански" и е освободен в деня на получаването на сигнал от родител, съобщи за БТА директорът на Регионалното управление на образованието в Пловдив Иванка Киркова.

По искане на прокуратурата спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Районен съд-Пловдив, която е потвърдена и от Окръжен съд-Пловдив.

По-рано днес стана ясно, че преподавателят по география е бил арестуван на 26 януари за блудство с ученичка в Пловдив.

Обвиненията срещу него са за блудство, разпространение на порнографски материали и за това, че чрез информационна технология е влязъл в комуникация с две момичета - на 14 и 13 години, като е използвал положението на зависимост на лицето, съобщи адвокатът на младия мъж.

Срещу него има и обвинение за това, че през октомври 2025 година чрез социалните мрежи е комуникирал с 16-годишно момиче, а след това е блудствал с него. Според защитника момичетата, са си писали през фалшив профил с учителя.

Задържаха учител за сексуални отношения със седмокласничка в София

Те се представили за по-големи, извършили и нарушения на училищната дисциплина. До разплитане на случая се стигнало, след като бащата на едно от момичетата е занесъл в училището скрийншотове от чатовете във Фейсбук и други социални мрежи с мъжа.

Директорът на Средно училище „Софроний Врачански“ Ростислав Копринков го е освободил веднага след получения сигнал. По думите му учителят е бил на изпитателен срок в училището. Той е преподавал на учениците от прогимназиален и гимназиален етап.

Копринков е информирал Регионалното управление на образованието в Пловдив. "Тъй като учениците в момента са на дистационно обучение заради грипната епидемия, от понеделник екип за психологическа подкрепа от РУО ще работи с тези от тях, които имат нужда от такава подкрепа", съобщи той.

Копринков обясни още, че скрийншотовете, донесени от родителя на едно от потърпевшите момичета, са съдържали разговори между нея и него в социалните мрежи.

На младия преподавател вече е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Окръжния съд, която е окончателна. По досъдебното производство се работи активно под наблюдението на прокуратурата. Извършени са разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети са веществени доказателства и други.

Това е първата работа на мъжа в системата на образованието като е освободен още в рамките на изпитателния срок, посочи Киркова. През следващата седмица в училището започва работа мобилна група за психологическа подкрепа, която ще прецени каква помощ ще бъде оказана на децата. Ако мъжът бъде осъден по повдигнатите му обвинения, повече няма да има право да упражнява учителска професия, допълни още директорът на РУО.