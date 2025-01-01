Втори ден продължава безводието в Асеновград. В кварталите "Изток", "Запад", "Баделема", "Чинара", "Свети Георги" и Централна градска част водоснабдяването е нарушено, съобщават от общината.



Причина за безводието е нова авария на напорен водопровод на ул. "Орфей" №3, съобщават от Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив.

От ведомството уточняват, че екипите на ВиК - Асеновград незабавно са започнали работа на място, като не посочват точен час за отстраняването й.

Във вторник вода нямаше в целия град. Причината беше спукан довеждащ водопровод от Помпена станция Лаково. Очакваше се екипите да отстранят аварията,но по-късно същия ден съобщиха, че е възникнала нова авария, а екипите на ВиК дружеството са работили до полунощ за отстраняването й.