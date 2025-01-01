Със заповед на министъра на вътрешните работи на длъжност началник на Районно управление (РУ)-Стамболийски временно е преназначен главен инспектор Тодор Парушев.

Официално той бе представен пред състава от заместник-директора на Областната дирекция на МВР в Пловдив комисар Пламен Иванов, съобщиха от полицията. От 2020 г. до момента той бе начело на сектор „Специални тактически действия“.

Комисар Иванов подчерта, че наред с гласуваното доверие, ръководството на дирекцията има високи очаквания към новия началник за повишаване на резултатите в цялостната дейност на полицейското подразделение.

ОД на МВР-Пловдив

В своето обръщение гл. инспектор Парушев бе категоричен, че застава на поста с цялата си отговорност и мотивация, а от колегите си ще изисква професионално отношение, отдаденост и качествено изпълнение на поставените задачи, работа в екип и уважение.

Тодор Парушев е роден през 1974 година. Притежава висше юридическо образование, а в системата на МВР започва работа през 1995 г. Оттогава до 2009 г. той е бил полицай и старши полицай в РПУ-Родопи към пловдивската полиция, което след структурни промени е преименувано на РУ-Стамболийски.

За около година и половина служи в сектор „Охранителна полиция“ в бургаското Пето РУ и отново се връща в редиците на ОД на МВР, като през 2011 г. става младши разследващ полицай към отдел „Досъдебно производство“. През 2012 г. започва работа в Зонално жандармерийско управление-Пловдив.

По време на службата си в МВР е преминал през различни курсове за първоначално обучение, повишаване на квалификацията и специализация. Награждаван е многократно за постигнати високи професионални резултати.

На 8 януари от сградата на Районното управление в Стамболийски успя да избяга арестант, който бе заловен на следващия ден.