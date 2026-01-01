Паметникът на покойния олимпийски шампион от Атина 2004 Милен Добрев бе официално открит в родното му село Житница.

БГНЕС

Специално за събитието бе дошла звездата ни във вдигането на тежести Карлос Насар, който заедно със сина на Добрев - Кристиан, свали българското знаме, с което бе опакована статуята.

Събитието бе организирано от читалището на Житница с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната, Община Калояново, местния бизнес и съпричастни граждани.

БГНЕС

Паметникът е дело на скулптора Николай Нинов и на Ивайло Иванов.

На събитието присъстваха още епископът на Софийско-пловдивския диоцез монсеньор Румен Станев, кметът на община Калояново Младен Кичев, зам.-кметът Мария Пиронкова, семейството на Милен Добрев, общински съветници, спортни клубове от общината и много жители и гости на Житница.