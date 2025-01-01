Община Пловдив рестартира обществената поръчка за изграждане на нова модерна детска градина в район „Западен“.

Това съобщи на фейсбук страницата си Владимир Темелков, заместник-кмет с ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ .

Новата сграда ще бъде разположена на ул. „Ген. Никола Иванов“ и ще има капацитет от седем групи по 25 деца, или общо 175 места. Проектът предвижда застрояване върху площ от 2660 кв. м, разделена в три секции - две двуетажни и една едноетажна сграда.

Освен просторни занимални, градината ще разполага със спортна зала, модерни детски и спортни площадки, озеленяване с поливна система, алеи за пешеходци, както и паркинг и обслужващ път за родители и персонал. Предвиден е и товарен асансьор за кухненския блок.

Срокът за строителство е до 520 дни. Визуализациите, публикувани от общината, разкриват как ще изглежда бъдещата детска градина, съобразена с всички съвременни стандарти за безопасност и комфорт.

„Показваме за първи път визуализациите на тази детска градина, защото искаме пловдивчани да видят какво предстои. Това няма да бъде просто сграда, а модерна среда за нашите деца - с всички условия за обучение, спорт и игра.

Рестартирането на процедурата е решаваща стъпка и съм уверен, че този път проектът ще стане реалност“, заявява в публикацията си заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков.

Той поясни, че новата детска градина в „Западен“ е част от мащабната програма, по която работи за модернизация и изграждане на образователна инфраструктура, насочена към повече места и по-добри условия за децата на града.

Припомняме, че само преди десетина дни отвори врати нова ясла за близо 50 деца в район "Централен".