Само на метри след табелата за край на Карлово, крайпътна отбивка е превърната в нерегламентирано сметище. Мястото е затрупано с купища отпадъци, изхвърлени от животновъден обект.

По-рано се появи информация за изхвърлени тела на мъртви животни.

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Пловдив реагира незабавно и извърши проверка на място по постъпила непотвърдена информация за изхвърлени останки от мъртви животни в района на гр. Карлово, в посока с. Васил Левски. В проверката участваха и служители на РУ - Карлово към ОДМВР – Пловдив.

При извършения оглед е установено, че на посоченото място има наличие на битови отпадъци и оборска тор. Не са установени останки от мъртви животни, които да представляват риск за здравето на хората или за околната среда.

Независимо от това, ОДБХ - Пловдив ще изготви и изпрати сигнал до Община Карлово и до РИОСВ за наличие на нерегламентирано замърсяване, с цел предприемане на последващи действия по компетентност.

По-голямата част от боклука е събрана в чували с надпис „фураж“. На мястото са разхвърляни части от стари мебели и дивани.

Граждани сигнализират, че извършителят може да бъде открит лесно, тъй като сред отпадъците има достатъчно улики, които водят към конкретна ферма.

Сега на ход са контролните органи, които трябва да установят самоличността на нарушителя и да наложат съответните санкции.