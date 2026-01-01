Авария на довеждащ водопровод на ул. "Ландос" остави без вода половината район "Източен", а в другата налягането е сериозно намалено. В целия град високите етажи са без вода. Екипите на ВиК са на място и работят по отстраняването на повредата, съобщи инж. Йордан Чемишев от дружеството.



Проблемът е заради гръмнал етернитов водопровод Ф350. Направена е изолация на засегнатия участък, но цялата улица "Ландос" е под вода. Местните се шегуват, че кварталът вече ще се нарича "Малката Венеция". На сайта на ВиК не е посочен точен час за отстраняване на аварията.



Припомняме, че довеждащият водопровод на ул. "Ландос" за втори път претърпява сериозна повреда. Миналия път цялата улица се превърна буквално в река. Оказа се, че тогава гръмна 80-годишния магистрален етернитов водопровод близо до кръстовището с бул. "Цариградско шосе".