Двама мъже с раници, пълни с близо 90 хиляди евро, са арестувани в Пловдив. Това заяви и.д главен секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Facebook.

На 8 април е получен оперативен сигнал в Пловдив, че двама души теглят големи суми от банков клон с цел влияние върху предстоящите избори. След това е проведена успешна полицейска операция.

Георги Кандев

Мъжете са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. Парите - теглени в брой и тъпкани в раници.

И двамата са с множество криминални прояви и осъждания, включително за пране на пари, придобити по престъпен начин.

При извършения обиск са открити общо 88 720 евро.

„Това не е изолиран случай. Има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието на голяма мрежа от хора“, съобщи Кандев.

И двамата мъже са задържани.

„Действията на купувачите на гласове стават все по-мащабни и все по-цинични, но МВР няма да позволи вотът на българските граждани да бъде подменен. Държавата няма да отстъпи пред купувачите на гласове!“, допълни той.