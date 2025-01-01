Пловдивският окръжен съд наложи на подсъдимия Денис Русиков, обвинен в упражняване на системно насилие над приятелката си в Лайпциг, общо най-тежко наказание лишаване от свобода в размер на 10 години при първоначален строг режим. Магистратите го признаха за виновен по всички девет обвинения, съобщиха от пресцентъра на съда.

Русиков бе обвинен за отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, средна телесна повреда, нанесена по особено мъчителен начин, и леки телесни повреди, извършени с особена жестокост спрямо Веселина Калчищарова в периода януари - август 2023 г. Сред обвиненията е причиняването на два пъти на лека телесна повреда на друга жена в условията на домашно насилие. Осмото обвинение е за закана с убийство, деветото - за това, че е откраднал златен синджир с висулки, златен пръстен, както и сребърно колие от половинката си.

Пострадалата успяла да се върне в България със самолет, постъпила е в болница и е бил подаден сигнал в полицията. Насилникът е задържан от служители на МВР, след като се прибрал няколко дни по-късно в Пловдив, за да търси пострадалата и да я върне отново в Германия.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.