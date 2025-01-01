Окръжният съд в Благоевград осъди на 12 години „лишаване от свобода" 40-годишен мъж, след като го призна за виновен в изнасилване.

Мъжът е от Петрич. Той е признат за виновен затова, че на 17 декември 2023 г. около 2:00 часа в къща, се е съвкупил с дъщеря си, която е ненавършила 14-годишна възраст, като деянието е извършено чрез употреба на сила и заплашване, предава "24 часа" .

Наказанието, което съдът му определи е 12 години „лишаване от свобода" при първоначален „строг" режим.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд-София в 15-дневен срок.