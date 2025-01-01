В Плевен започва монтажът на още 10 нови навеса за спирки. Това съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Оттам добавиха, че след като през месец май бяха поставени първите съвременни конструкции, до края на настоящата седмица предстои монтирането на следващите 10 на ключови локации от мрежата на градския обществен транспорт.

Старите съоръжения вече са демонтирани, а терените - подготвени за новия монтаж. Спирконавесите са с модерна и уеднаквена визия. Те отговарят на всички нормативни изисквания за безопасност и комфорт и ще осигурят по-добри условия за чакащите пътници.

На трасето от моста в началото на парк „Кайлъка“ в посока ж.п. гарата нови съоръжения ще бъдат монтирани на спирките: Китайска стена, ВиК, Община Плевен. Пред Професионална гимназия по облекло и текстил нови спирконавеси ще има и в двете посоки. Останалите ще бъдат на спирка „Иван Вазов“ в посока ж.к. „Дружба“, на ж.п. гарата, пред Професионална гимназия по транспорт и бл. 51 в ж.к. „Сторгозия“ и в ж.к. „Дружба“ 1 по линията на тролей №9 в посока обръщалото.

Монтажът се извършва поетапно със средства от общинския бюджет. Предвидената програма на Община Плевен включва подмяна на всички стари спиркови съоръжения в града с нови, които отговарят на съвременните стандарти за градска инфраструктура.