Установен е извършителят, унищожил част от новата великденска украса в центъра на Плевен броени часове след монтажа ѝ.

Община Плевен

Това е фигурата на великденския заек, разположена пред сградата на Общината беше открита пречупена на две на 7 април сутринта.

Вандализъм в Плевен: Часове след поставянето на украса за Великден, счупиха фигурата на заек (СНИМКИ)

От записите на монтираните видеокамери в района става ясно, че на 6 април, понеделник, в 21:23 часа жена във видимо агресивно състояние пречупва фигурата със силен удар с крак, след което си тръгва с викове от площада.

Община Плевен

На записите се вижда мъж, който я следва на разстояние, както и случайни минувачи по площада в този час, съобщиха от Общината.

Община Плевен

Установена е и самоличността на жената - 32-годишна жена, гостуваща в Плевен.

Всички записи и материали по случая са предоставени на разследващите органи на МВР и прокуратурата.