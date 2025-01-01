Установиха множество продукти от животински произход с изтекъл срок на годност в транжорна в Плевен, съобщиха от полицията.

На 25 август е проведена съвместна акция на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР, ОДБХ и ДИТ.

Извършена е проверка в транжорната, собственост на 37-годишна жена. В хладилни камери за съхранение на суровина с температурен режим, са установени множество продукти от животински произход с изтекъл срок на годност, видимо, подготвени за пласиране в търговската мрежа, както и такива партиди стока, на които не бил поставен етикет и/или идентификационна маркировка.

Взето е отношение от служителите на ОДБХ, които са съставили необходимите констативни протоколи, в последствие, на които ще бъдат предприети административно-наказателни мерки по Закона за храните.

Общото количество установени нередовни храни от животински произход е около 3400 кг. Те ще бъдат приведени към екарисаж. Проверката ще бъде продължена от Дирекция "Инспекцията по труда".