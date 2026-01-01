Масов бой в плевенското село Реселец завърши с пострадали, съобщиха от полицията.

На 7 май в центъра на селото на открито е възникнало спречкване между две групи. Напрежението ескалирало, когато 41-годишен мъж е ударил 35-годишен с дървен кол по главата.

Пострадалият е извадил въздушен пистолет и е прострелял опонента си в главата. Стигнало се до сериозен сблъсък между двете групи, към които се присъединили още участници, въоръжени с брадви и дървета. Сигнал в полицията е постъпил около 10.30 часа.

Ситуацията е била овладяна и конфликтът потушен. Мотивът бил стара вражда между фамилиите. Пистолетът е предаден.

По-възрастният участник е транспортиран в болница в Плевен, където е диагностициран с рана на главата - без опасност за живота. 35-годишният е настанен за лечение в болница - с фрактура на черепа, черепно мозъчна травма и опасност за живота.

За случая е сезирана прокуратурата и се води разследване.