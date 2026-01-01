Плевенски полицаи хванаха излъчване на телевизионни и радио програми, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, съобщиха от ОД на МВР.

На 23 януари на територията на областта е проведена специализирана акция. Извършени са проверки на множество абонати, ползващи телевизионни услуги на определена фирма.

Установено е, че на три адреса се е осъществявало нерегламентирано разпространение на защитено телевизионно и радио съдържание. Извършен е оглед от разследващ полицай, в присъствие на служители на съвет за електронни медии - София и Комисия за регулиране на съобщенията - София.

Констатирано е неправомерно излъчване на по сто и тринадесет телевизионни програми и множество радио програми от всеки телевизионен приемник на адресите.

Извършено е претърсване две помещения, приспособени като офиси и като приемо-предавателна станция за телевизионни, интернет и радио сигнали, наети от фирмата, предоставяла услугите.

В хода на разследването са иззети веществени доказателства. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава под надзора на прокуратурата.